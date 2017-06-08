



1500 вакансий было открыто в Волгограде за последний год благодаря увеличению волгоградского автобусного парка. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, на сегодняшний день 1200 человек уже работают в транспортной сфере. Набор сотрудников - водителей, кондукторов, специалистов по управлению перевозками, обслуживанию транспорта продолжается. Средняя зарплата водителей - 30 тысяч рублей.

Напомним, за последние 12 месяцев на улицы Волгограда вышли 238 новых автобусов большой вместимости и 127 единиц транспорта средней вместимости. Городские маршруты обслуживают МУП «ВПАТП-7» и ООО «Волгоградский автобусный парк».



