В Волгограде у больницы №25 впервые приземлилась винтокрылая "Скорая помощь"









Только что на площадку возле больницы скорой медицинской помощи №25 в Дзержинском районе Волгограда впервые совершил посадку медицинский вертолет. Об этом сообщает корреспондент ИА «Высота 102». Напомним, машина «воздушной скорой помощи» поступила в город-герой в рамках всероссийского проекта по развитию санитарной авиации. Регион стал обладателем летательного аппарата первым среди прочих субъектов страны в ходе Х международной выставки вертолетной индустрии HeliRussia 2017.

Волгоградская область вошла в число 34 регионов страны, которые получают федеральную субсидию на развитие санавиации. На эти цели в рамках приоритетного проекта Минздрава РФ до конца года предусмотрен 121 млн рублей, которых хватит на 400 летных часов.

Вертолет «Ансат», стоимость которого более 400 миллионов рублей, оснащен реанимационным оборудованием и готов работать в режиме авиационной «Скорой помощи». В ближайшее время будут разработаны схемы маршрутов для экстренной госпитализации тяжелых больных. Медперсонал, которому предстоит работать на воздушной машине, прошел обучение во всероссийском центре медицины катастроф «Защита».







