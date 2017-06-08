В Волгоградской области проведут анализ лечения онкобольных

Ряд мероприятий, направленных на снижение смертности от онкологических заболеваний в Волгоградской области, утвержден приказом председателя регионального комитета здравоохранения Владимиром Шкариным. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на документ, главному врачу ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер» Надежде Коваленко поручено провести анализ эффективности диагностики и лечения больных с учетом длительности обследования и сроков начала лечения по информации, представленной первичными онкологическими кабинетами медицинских организаций. Также руководство учреждения должно проанализировать случаи летального исхода от онкологических заболеваний в 2016 году, обратив особое внимание на сроки постановки диагноза, начало лечения и методы лечения. По результатам проведенного анализа в комитете здравоохранения ждут предложений по мероприятиям, направленным на сокращение сроков постановки диагноза и начала лечения больных злокачественными новообразованиями. Срок исполнения поручений – до 26 июня этого года.

Напомним, как уже сообщало ИА «Высота 102», в 2016 году смертность населения Волгоградской области от злокачественных новообразований составила 229,8 на 100 тысяч человек при плановом показателе 202 на 100 тысяч человек, утвержденным программой территориального фонда обязательного медицинского страхования. По пояснениям облздрава, высокое значение обусловлено ростом показателя активного выявления больных более чем в 2 раза и соответствующим накоплением контингента больных.







