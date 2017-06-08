В Волгограде у депутата гордумы Зверева арестовали имущество на 100 млн рублей





В рамках расследования уголовного дела и в целях обеспечения выплаты возможных штрафов за преступление в сфере экономики у депутата гордумы Волгограда Алексея Зверева арестовано имущество на общую сумму около 100 млн рублей. Об этом в беседе с ИА «Высота 102» рассказал следователь по особо важным делам 2-го отдела СУ СКР по региону Дмитрий Николаев. Напомним, по решению суда Зверев до конца июня находится под стражей, так же как и двое его коллег — нынешний депутат Евгений Щур и бывший нардеп Федор Литвиненко. Четвертый из главных фигурантов дела об обмане страховых компаний Евгений Глазков — по-прежнему в бегах. Отметим, что официальный доход, который задекларировал Зверев за 2016 год, составляет 16,2 млн рублей.

По словам Николаева, за последние несколько недель выявлено еще 38 дополнительных эпизодов мошенничества с выплатами по ОСАГО компаниями «Верный выбор» и «Приоритет». Таким образом, на данный момент материалы содержат информацию о почти 90 эпизодах преступной деятельности группы бывших и действующих депутатов и их подчиненных. Дело прирастает и потерпевшими, поскольку при продлении или получении полиса обязательного страхования автомобилисты выясняют, что якобы попадали в ДТП и обращаются с соответствующими заявлениями в СК.

Напомним, по материалам СУ СКР по региону, фирмы «Верный выбор» и «Приоритет», подконтрольные фигурантам, предлагали автомобилистам услуги автокомиссаров и юристов, которые впоследствии отстаивали завышенные в суде сумму выплат за причиненный ущерб машинам, попавшим в ДТП. В процессе работы двух организаций у специалистов накопились данные водителей, которые когда-либо обращались за помощью к автокомиссарам, в результате они использовали их для создания фиктивных материалов о ДТП. Впоследствии документы подавались в страховые компании, производились выплаты в адрес компаний, в свою очередь «проверенным» водителям, которые якобы участвовали в таких авариях и являлись пострадавшей стороной, выплачивалась часть страховой суммы. Ущерб страховым компаниям насчитывает десятки миллионов рублей, которые оказались в кармане подозреваемых. Так, при изъятии журнала с черновыми бухгалтерскими записями сумма выплат негласным владельцам бизнеса, обнаружили следователи, составляла каждому от 20 до 40 млн рублей за несколько месяцев.

Добавим, что в процессе расследования "депутатского" дела была выявлена еще одна преступная группа, на сегодня в отношении двоих ее участников решается вопрос о продлении меры пресечения в виде ареста. Не исключено, что впоследствии дела будут объединены в одно производство, поскольку деятельность подозреваемых сводится к работе фирм, подконтрольных Алексею Звереву.