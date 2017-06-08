В Волгоградской области за сутки четверо детей обварились кипятком

Недостаток внимания со стороны взрослых все чаще отражается на жизни и здоровья маленьких детей в Волгоградской области. Накануне в Камышинскую больницу поступил годовалый мальчик с ожогами тела различной степени тяжести. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в экстренных службах, ребенок опрокинул на себя полный чайник с горячей водой. Сутками ранее В Михайловке госпитализирован 2-летний мальчик с ожогами лица и шеи — ребенок перевернул на себя тарелку с супом. А в Урюпинске медики оказывают помощь сразу двоим малышам. Так, из хутора Долговкий поступила 3-летняя девочка, которая пролила на ноги термос с кипятком. А 4-летняя девочка из районного центра опрокинула на себя чашку с горячим чаем. Всего с начала года врачи зарегистрировали в Волгоградской области не менее 14 подобных случаев.