О желании сменить место проживания – город Волгоград и Волгоградскую область, - согласно опроса агентства hh.ru, заявили 63% опрошенных волгоградцев. Мечту о переезде на постоянное место жительства за границу выразили 2%. Судя по результатам социологического исследования, - сообщает ИА «Высота 102», - больше всего переехать из своего региона желают жители Ставропольского края – 56%, Белгородской области - 64% Омской области - 65% , Томской области - 62%, Алтайского края - 65%, Саратовской области - 61% , Приморского края - 64%. Жители этих субъектов назвали свою малую родину наименее привлекательной, а в Челябинской области 68% жителей заявили, что «согласны, чтобы изменить все».

В ТОП-10 самых преданных родным местам вошли жители Московской, Тюменской областей, Москвы , Краснодарского края, Татарстана, Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Новосибирской и Ярославской областей. Всего в опросе приняли участие 4196 респондентов без учета тех, кто уже имеет опыт переезда куда-либо, - сообщается в исследовании.



