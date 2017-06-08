Арбитражный суд Волгоградской области оштрафовал предпринимателя Ивахнова из хутора Попки Котовского района на 4 тысячи рублей за реализацию крепкого спиртного в отсутствии лицензии. Кроме того, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на решение, полиция изъяла из магазина еще 34 бутылки водки. В суде предприниматель пояснил, что купил горячительную продукцию для себя, а продал одну бутылку по просьбе знакомого.

Отметим, что жители хутора Попки неоднократно просили депутатов и обращались в сотовые компании с просьбой провести в отдаленное поселение интернет. Как поясняли те же предприниматели, одна из причин, по которой хуторяне желают быть «окутанными» Всемирной паутиной, - получение магазинам лицензии на продажу крепкого алкоголя. Так, по новым стандартам, любую проданную единицу продукции бизнесмены должны учитывать с помощью специальной программы, подключенной к интернету.