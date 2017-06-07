В Волгоградской области экс-военком осужден за мошенничество с деньгами призывников

Вынесен приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего жителя станицы Нехаевской Владимира Авечкина - бывшего начальника отдела военного комиссариата Волгоградской области. Он обвинялся в совершении 5 эпизодов мошенничества. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, суд назначил экс-военкому 1,5 года колонии общего режима и штраф в размере 376 тысяч 765 рублей.

По версии следствия, в течение нескольких лет Авечкин, представляясь помощником начальника отдела военного комиссариата Волгоградской области по Урюпинску, Новоаннинскому, Новониколаевскому и Нехаевскому районам, получил от 4 человек от 5 до 200 тысяч рублей. Он обещал передать средства должностным лицам военного комиссариата, полиции и Пермского военного института внутренних войск МВД РФ за решение вопросов о предоставлении детям граждан отсрочек от призыва, распределении на службу по контракту, поступлении в институт, а также за ускорение сбора документов, необходимых для поступления в это учебное заведение. В действительности Авечкин каких-либо действий не совершал, похитив деньги.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Волгоградской области. Расследование проводилось региональным СУ СК России по Волгоградской области.