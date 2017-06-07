Смотрите сегодня в программе: Волгоград может принять финал Кубка России следующего сезона, т.к «есть понимание» на уровне РФС и «большая вероятность». «В Волгограде не барыги, «Ротор» будет в высшей лиге ! » : футбольный клуб «Ротор –Волгоград» начинает готовиться к выступлениям в ФНЛ под руководством нового главного тренера. Достраивать дома для переселенцев из аварийного жилья в Краснослободске будет новый подрядчик: прежний - доверия не оправдал и нарушил сроки. До 8 лет : настойчивые попытки разменять поддельные деньги в супермаркетах Волгограда закончились для владелиц фальшивок встречей с сотрудниками ОБЭП. Готовность шоссе Авиаторов – 70 % : завершается непростое строительство главной дороги клиентского маршрута ЧМ - 2018 , ведущей из аэропорта в центр Волгограда







Информационные выпуски ИА «Высота 102» выходят в эфире «Первого волгоградского канала» ежедневно, кроме выходных в 19:00 и 20:10, а также в Камышине на канале «Че» «СТВ-Камышин» в 09:00, 20:00 и 21:00 в будние дни.



