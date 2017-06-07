В Волгограде у дорожников дошли руки до многострадальной улицы 39-ой Гвардейской





Настоящий праздник наступил для жителей Краснооктябрьского района, которые проживают или ежедневно проезжают по улице 39-ой Гвардейской. «Убитая» проезжая часть, на которой всегда наблюдается интенсивное движение транспорта, наконец, стала объектом капитального ремонта. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии Волгограда, работники МБУ «Северное» начали подготовительные работы – идет расчистка обочин, производится демонтаж старых бордюров. Всего на данном участке улицы будет заменено свыше 3,5 тысячи метров бордюров и установлено порядка 2,2 тысячи метров садового бортового камня. Обновлению подлежит и тротуар вдоль дороги на площади свыше 4 тысяч кв. м.

Сейчас на объекте задействовано 9 единиц спецтехники и 3 бригады дорожников. В дальнейшем укладка верхнего покрытия будет вестись преимущественно в ночное время.

Капитальный ремонт улицы 39-ой Гвардейской, которая является связующим звеном между двумя Продольными магистралями, производится впервые за долгие годы. Многочисленные латки на дороге, которые появлялись каждый сезон, проблему не решали.

В целом, по Волгограду дорожные работы можно наблюдать на 16 участках - на улицах Елецкой, Третьей Продольной магистрали, Кубинской, Ленкоранской, Чарджуйской, Краснознаменской, Пархоменко в границах улиц Невской и Кубанской, проезде Дорожников и других.



