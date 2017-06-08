Оргкомитет по подготовке к ЧМ-2018 в Волгограде обзаводится дополнительными офисами

Потребность в офисных помещениях автономной некоммерческой организации «Организационный комитет – 2018» возникла с учетом роста штатной численности его сотрудников в преддверии ЧМ-2018. В связи с этим, как сообщили ИА «Высота 102» в КСП, в безвозмездное пользование мэрия Волгограда намерена передать муниципальное имущество на срок до 31.12.2018 года, что позволит «обеспечить в соответствии с планом-графиком потребность обособленного подразделения АНО «Оргкомитет-2018» в офисных помещениях требуемой площади, оборудованных достаточным количеством офисной техники».

Среди объектов муниципального имущества – часть встроенного нежилого помещения по улице им. Ленина, 15 балансовой стоимостью 4 608 475,28 руб.; компьютерная техника и средства коммуникации общей балансовой стоимостью 1 359 441,51 руб. – всего 27 единиц.

Как пояснили в КСП, в случае принятия проекта решения депутатами гордумы, общая площадь офисных помещений, передаваемая администрацией Волгограда в безвозмездное пользование АНО «Оргкомитет-2018», составит – 165,9 кв. метров. Согласно пояснительной записке департамента муниципального имущества администрации Волгограда, проект разработан в целях исполнения обязательств, установленных соглашением принимающего города между Международной футбольной ассоциацией (ФИФА), автономной некоммерческой организацией «Организационный комитет Россия-2018» и администрацией Волгограда в преддверии проведения Чемпионата мира по футболу 2018 и Кубка участников ФИФА 2017.



