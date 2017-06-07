Молодежь алюминиевого завода поиграла с детьми в вышибалы и классики









Молодежь Волгоградского алюминиевого завода устроила для детей Волгограда фестиваль под названием «Игры нашего двора». Как рассказали ИА «Высота 102» на предприятии, на несколько часов дети погрузились в атмосферу праздника на игровых и развлекательных площадках. И очень увлеклись теми играми, в которые играли их мамы и папы, бабушки и дедушки, когда были маленькими: классики, резиночки - веревочки, салки, вышибалы, скакалки...





Совсем маленьким участникам фестиваля предложили поиграть с космическим песком, порисовать мелками на асфальте и построить высокие башни из супер кубиков, разместившихся на мягком покрытии прямо на асфальте.









Очень популярным оказался аквагрим. Уже через несколько минут в парке появились «кошечки» и «тигры», «добрые скелеты» и «волшебные феи», на лицах ребятни распустились сказочные цветы, из-под кисти художников вспорхнули бабочки.









В этот день ребятам удалось сразиться с родителями в гигантский волейбол и погонять гигантский футбольный мяч по импровизированному полю. А в награду - мелки, мыльные пузыри, брызгалки, воздушные змеи, надувные мячи, «летающие» птицы и другие необходимые в детском «хозяйстве» вещи.

Партнерами фестиваля выступили Фонд «Центр социальных программ» ОК РУСАЛ, администрация и молодежно-подростковый центр Тракторозаводского района.



