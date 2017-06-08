В Волгоградском государственном аграрном университете стартовала летняя экологическая школа «Зеленая экономика и лидеры будущего» - Фулбрайт, открытие которой объединило студентов из Москвы, Томска, Астрахани, Элисты, Новочеркасска, Улан-Удэ и других городов. Как сообщили сегодня ИА «Высота 102» в вузе, двухнедельная программа включает в себя выезды в муниципальные районы Волгоградской области с целью изучения почвенно-климатических зон региона. Участники летней школы подготовят и публично представят свои эко-проекты, а лучшие из них попадут в итоговый дайджест на английском и русском языках. По словам ректора ВолГАУ Алексея Овчинникова, изучение засоления почв, загрязнения рек и озер очень важно для сохранения экологического равновесия и природного многообразия.

Директор программы Фулбрайта в России Джоел Эриксон выразил надежду, что проект привлечет внимание к экологическим проблемам региона. Гости вуза посетили выставку достижений университета, лабораторию разведения ценных пород осетровых, музей почв, ознакомились с экспозицией «Биоразнообразие почвенного состава Волгоградской области» и др. Студентов ждут ежедневные выездные сессии в Серафимовичском, Среднеахтубинском, Ольховском, Быковском, Николаевском, Городищенском и других районах Волгоградской области.