Для «Метроэлектротранса» Волгограда закупают 25 автобусов





Власти Волгограда готовятся объявить аукцион на закупку 25 автобусов большой вместимости для МУП «Метроэлектротранс». Как сообщили ИА «высота 102» в пресс-службе администрации города, размещение заказа на сайте госзакупок намечено на будущую неделю. Таким образом, в «МЭТ» помимо трамваев и троллейбусов впервые появятся автобусы.

Новый транспорт выйдет на самые популярные муниципальные маршруты. Кроме того, эти автобусы в случае технологических сбоев, в том числе отключения электроэнергии на контактной сети, смогут заменить троллейбусы и трамваи. Одно из основных требований к подвижному составу - наличие навигационной системы ГЛОНАСС, системы обогрева и кондиционирования воздуха в салоне.



