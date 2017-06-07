В Волгоградской области откроют медкабинеты для пожилых людей

35 специализированных кабинетов для оказания помощи пожилым людям откроют в Волгоградской области в течение трех лет – регион вошел в число первых шести субъектов Российской Федерации, где реализуют федеральный пилотный проект «Территория заботы». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет здравоохранения Волгоградской области, опыт региона по развитию гериатрической службы рассмотрен в Волгограде на выездном совещании Минздрава РФ. В работе приняли участие заместитель директора департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела федерального ведомства Эльмира Вергазова; главный гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологического научно-клинического центра Ольга Ткачева; представители республики Башкортостан, Воронежской, Калужской, Белгородской и Самарской областей.

Как подчеркнули федеральные эксперты, проект реализуется на территории субъектов Российской Федерации, которые существенно продвинулись в развитии гериатрической службы и наработали свой уникальный опыт работы с пожилыми пациентами. В дальнейшем эти практики будут распространены на территории всей страны.

Уже во втором полугодии 2017 года в Волгоградской области начнут работу 19 кабинетов для оказания помощи людям старшего поколения, еще девять гериатрических пунктов откроют в 2018-м, семь — 2019-м году. Пациентов будут принимать врачи, подготовленные по специальности «Гериатрия». Пока такое обучение проводится только в Москве. Повышение квалификации для работы с людьми старшего возраста пройдут 90 волгоградских специалистов, в том числе терапевты, кардиологи, неврологи.







