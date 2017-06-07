Известие об очередном ЧП пришло из здания арбитражного суда Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы, около 40 минут назад в строении отключилось электричество. В аварийной службе Центральных электросетей пояснили, что на линии 6кВ произошло технологическое нарушение, на устранение которого потребуется 2-3 часа.

Напомним, накануне из здания арбитража на улице 7-ой гвардейской были эвакуированы все сотрудники. Причиной явилось сообщение в полицию о подозрительной сумке, оставленной неизвестными. На месте работали кинологи с собаками, дежурили пожарные машины МЧС, вход в здание был оцеплен полицейскими. В итоге на несколько часов работа в офисном здании была парализована.



