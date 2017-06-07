Бестраншейным методом «Концессии теплоснабжения» ведут ремонт магистрального трубопровода диаметром 500 мм, расположенного напротив дома № 13а на ул. Коммунистической. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, сложность работ заключается в том, что на данном участке проходит большое количество инженерных коммуникаций. Чтобы не повредить линии во время вскрытия дорожного полотна, специалисты производят замену труб бестраншейным методом, не вскрывая асфальта на проезжей части. Таким образом, сохраняется целостность дорожного покрытия и автомобильный трафик.

Протяженность участка, подлежащего замене, составляет 21 метр. Сама магистраль была построена в середине 70-х годов прошлого века, все это время данный участок эксплуатировался без капитальных ремонтов.

Замена трубопровода проводится по итогам первого этапа гидравлических испытаний, завершившегося в конце мая в Волгограде. По их результатам специалисты уже устранили более 250 порывов на сетях теплоснабжения. Второй этап гидравлических испытаний состоится в августе-сентябре по завершению плановых ремонтов и реконструкции ряда объектов. Одновременно с текущими ремонтными работами с целью качественного и надежного обеспечения потребителей теплом и горячей водой «Концессии теплоснабжения» уже начали реализацию масштабной инвестиционной программы. В компании напомнили, что с 1 июня на ул. Советской стартовала перекладка магистральной тепловой сети протяженностью 4,6 км. Работы пройдут в несколько этапов. По 15 августа включительно в границах от ул. 13-й Гвардейской до ул. Соколова движение транспортных средств будет перекрыто. Затраты на реконструкцию объекта составят 210 млн рублей. Всего в 2017 году в рамках реализации инвестпрограммы «Концессии теплоснабжения» планируют реконструировать 12 котельных и 25 ЦТП, установить 5 новых блочно-модульных котельных, переложить 22,3 км и построить 17,6 км тепловых сетей. Общий объем инвестиций на эти цели в этом году составит почти 2 млрд рублей.



