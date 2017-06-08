



Заключен контракт на завершение строительства четырех домов по программе переселения из аварийного жилья в г.Краснослободске. Достраивать трехэтажки будет ООО "Пересвет-Регион-Дон", сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на комитет строительства Волгоградской области. Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о расторжении контракта с компанией «Квадрострой», которая ранее возводила четыре дома в Краснослободске, из-за нарушений подрядчиком сроков строительства. После чего ГКУ «Управление капитального строительства» объявило запрос предложений на предоставление необходимой документации на достройку домов. Сроки перед новым подрядчиком стоят весьма сжатые: до 21 августа нужно закончить строительство четырех домов.

Компании «Пересвет-Регион-Дон» уже приходилось "доводить до ума" проблемные объекты. Так, в этом году организация ввела в эксплуатацию дом для переселенцев в р.п.Городище, "брошенный" недобросовестным подрядчиком, а сегодня активно ведет работы по завершению строительства многоэтажки на ул.Лавочкина в Волгограде, который возводится с участием средств дольщиков.

Напомним, журналисты ИА «Высота 102» ранней весной побывали в Краснослободске и побеседовали с жителями аварийных домов, которые с нетерпением ожидали новоселья в строящихся домах. Тогда люди выражали опасение тем обстоятельством, что новые дома не будут готовы и летом. Напомним, последний этап программы переселения граждан из аварийного жилья в Волгоградской области должен быть завершен к осени этого года. Речь идет о домах, призванных аварийными до 1 января 2012 года. Как будет идти расселение граждан из домов, признанных аварийными после этого периода и будут ли эти мероприятия финансироваться из федерального бюджета, пока неизвестно.



