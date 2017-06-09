Почти 250 тысяч рублей за повторное лечение, консультации у неврологов и восстановление утраченного зубы, а также штраф и 100 тысяч рублей моральной компенсации пытается взыскать жительница Волгограда с ООО «Эдельвейс Л.Е.И.». В Центральном районном суде Волгограда и в апелляционной инстанции в удовлетворении требований ей было отказано. Как передает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановление президиума Волгоградского облсуда, в кассации женщине удалось добиться пересмотра этого иска.

Женщина в апреле 2013 года обратилась к ответчику с жалобами на дискомфорт в ранее запломбированном в другой стоматологической клинике зубе. После осмотра врач предложил ей зуб перелечить. Процесс предполагал несколько этапов и осуществлялся в течение мая 2013 года. В одно из посещений клиники в результате манипуляций, произведенных доктором, пациентка почувствовала в зубе резкую боль, о чем сообщила специалисту. Поскольку боль несколько дней не проходила, она обратилась в другое медучреждение – железнодорожную стоматологическую поликлинику, специалистами которой был установлен факт перфорации зуба (инструмент ушел в мягкие ткани лица мимо канала, перфорировал зуб насквозь и задел нерв, в другом канале обнаружен кусок обломанного инструмента).

Как полагается, свои претензии истица адресовала ООО «Эдельвейс Л.Е.И.», однако там свою ошибку признавать отказались. Деньги, затраченные на лечение в данной клинике, в сумме 3 тысячи рублей женщине вернули только после того, как она написала, что претензий к клинике не имеет. Впоследствии из-за развития воспалительного процесса зуб был удален, пациентка перенесла несколько операций, проходила лечение у невролога и иных специалистов, ряд обследований и консультаций, в том числе в Москве, на что фактически потратила более 170 тысяч рублей, а также запланировала лечение по восстановлению утраченного зуба на сумму 75 тысяч рублей. В связи с чем она просила суд взыскать деньги с клиники. Центральный районный суд рассмотрел дело в отсутствии истицы, «не признав причину ее неявки неуважительной», а в апелляции результат был закреплен. Кроме того, в этих инстанциях какая-либо медицинская документация, подтверждающая оказания ответчиком истцу медицинской услуги, сторонами по делу не была представлена. Теперь же согласно кассационному решению дело будет рассмотрено заново.