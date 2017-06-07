Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» подарила летнее настроение волгоградским детям





По сложившейся традиции в начале июня компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» проводит праздничные мероприятия для юных жителей Котельниково. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, это не случайно - именно в первый месяц лета отмечаются и День защиты детей и День молодежи.

Праздники в Котельниково начались с подведения итогов конкурсов рисунков и рефератов, который вот уже в шестой раз проводит компания «ЕвроХим-ВолгаКалий». Призеры и финалисты VI конкурса детского художественного творчества «Растем вместе» в 2017 году представили свои работы на тему «Природа - мы твои друзья». Слоны и собаки, деревья, реки, космос – фантазия детей не знает границ, и на полотнах юных художников отразились интерес и любовь к окружающему миру. Победители, призеры и участники конкурса художественного творчества получили дипломы и призы от компании.

Учащиеся Котельниковских школ попробовали свои силы в научных изысканиях. В работах над рефератами «Калийные удобрения и их применение», «Значение производства калийных удобрений для экономики страны», а также на свободную тему ребята изучили специальную литературу, подытожили полученные знания, сделали свои выводы о значении калийных удобрений, развитии потребительского рынка и перспективах агрохимической отрасли в целом. Авторы лучших работ награждены дипломами победителей и ценными подарками. Все участники получили дипломы и поощрительные призы

Отпраздновать победу дети смогли в тот же день в Парке Культуры и Отдыха. Всех маленьких котельниковцев компания пригласила на интересные и веселые мастер-классы. И малышам, и детям постарше было интересно попробовать себя в роли архитекторов и дизайнеров городского пространства на занятии по изготовлению детских домиков. Вместе с друзьями, объединившись в строительную бригаду, юные градостроители с энтузиазмом сооружали здания из картона. Красивый картонный город вполне удовлетворил исполнителей и заслужил полное одобрение зрительской аудитории.

В 2017 году компания «ЕвроХим-ВолгаКалий» провела V конкурс социальных проектов «Твори добро». В число победителей вошло МБУК «Центр Досуга и Кино» Котельниковского района с проектом музыкального спектакля «По щучьему велению…». Социальный проект такой направленности реализуется в городе Котельниково впервые. И празднование Дня защиты детей было ознаменовано премьерным показом спектакля , который собрал полный зрительский зал. В постановке приняли участие более 90 человек – коллективы самодеятельного творчества Котельниковского района, солисты, вокальные группы. По завершении мюзикла публика долго аплодировала актерам и всем, кто трудился над реализацией этого сценического проекта. У большой аудитории, в составе которой были как взрослые, так и совсем маленькие зрители, остались самые яркие впечатления.

Фестиваль детского театрально-художественного творчества собрал коллективы дошкольного возраста. Компания «ЕвроХим-ВолгаКалий», выступающая инициатором фестиваля, проводит его уже в четвертый раз. Малыши представили зрителям спектакли и музыкальные постановки на тему «Природа, мы – твои друзья». Гала-концерт фестиваля прошел на главной городской сцене при аншлаге, здесь были мамы и папы, бабушки, друзья, педагоги и другие доброжелательные почитатели ярких детских талантов.

«Раскрыть таланты детей, поддержать развитие детского творчества и было главной целью организации Фестивалей и конкурсов, - отметила начальник по связям с общественностью компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» Наталья Рыбина. – Наблюдать за тем, как блистают наши маленькие звездочки на сцене – это большое счастье. Мы гордимся нашими детьми и готовы оказать всяческую поддержку дальнейшему развитию их способностей».



