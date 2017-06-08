Более трети населения Волгоградской области – читатели библиотек





900 тысяч жителей Волгоградской области, или 35% населения региона переступали порог библиотек в 2016 году. Такие цифры озвучил накануне вице-губернатор, председатель комитета культуры области Владимир Попков на встрече представителей власти региона и Волгограда с общественниками и библиотекарями, сообщает ИА «Высота 102». Всего в Волгоградской области сегодня числится 750 центров для чтения, из которых 46 - специализированные при различных ведомствах или вузах. В Волгограде насчитывается 43 библиотеки, из которых 16 - детские. В областном центре из миллиона населения в минувшем году библиотеки посетили 157 тысяч человек. Общее количество посещений – 1,2 млн. Всего было выдано 3,2 млн книг или документов. Объем книжного фонда в библиотеках Волгограда на начало текущего года составил более 1,5 млн книг.

В библиотеках города-героя за прошлый год было проведено 5,6 тысячи культурно-массовых мероприятий, которые посетили более 110 тысяч человек. Однако представители власти, которые присутствовали на встрече, говорили о необходимости модернизации библиотечной сети. Библиотеки должны становиться, как подчеркивали участники обсуждения, социокультурными центрами.

Между тем, в Волгограде запланированная на 2017 года оптимизация 11 филиалов библиотек приостановлена. Причиной тому, как пояснил председатель городского комитета по культуре Дмитрий Куделькин, явилось опубликованное в январе текущего года распоряжение правительства РФ, которым были утверждены нормативы обеспеченности населения организациями культуры. Согласно этому документу, на 20 тысяч городского взрослого населения и 10 тысяч детского - должна приходиться одна библиотека. На сегодняшний день в региональной столице выполняется только "детский" норматив. Обеспеченность взрослого населения книгохранилищами до установленной правительством величины не дотягивает.



