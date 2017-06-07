В Волгоградской области убийце жены назначили 10 лет тюрьмы

За убийство сожительницы и сокрытие ее тела осужден 30-летний житель Светлого Яра Кирилл Азимов. Как сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая, суд назначил ему 10 лет колонии строгого режима.

В декабре прошлого года Азимов вместе с 27-летней гражданской супругой гостил у своих родителей в селе Цаца. Под Новый год он решил показать девушке место своего заработка – базу, где периодически помогал ремонтировать машины. Там пара совместно со сторожем стала распивать спиртное. В какой-то момент межу осужденным и женщиной произошла ссора. В порыве гнева он руками ударил ее несколько раз, в том числе в шею. Вскоре конфликт был исчерпан и застолье продолжилось. Под утро компания легла спать, а когда парни проснулись, то обнаружили, что девушка была мертва. Испугавшись, злоумышленник, ранее судимый и отбывавший наказание, вывез тело на окраину села, а своим родственникам сказал, что его подруга уехала. А в День святого Валентина тело нашли местные жители и сообщили в полицию.