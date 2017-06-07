В Волгограде дело директора ООО «Мастер инструмент» передали в суд

Завершено расследование уголовного дела в отношении Сергея Бунеева, гендиректора ООО «Мастер инструмент», который обвиняется в неуплате 120 млн рублей налогов. Об этом ИА «Высота 102» сообщила старший помощник руководителя СУ СКР по Волгоградской области Наталия Куницкая.

По данным следствия, фирма Бунеева занималась оптовой и розничной реализацией скобяных изделий, ручных и электрических инструментов. На протяжении 2010-2012 генеральный директор изготавливал фиктивные финансово-бухгалтерские документы, согласно которым товар он продавал не частным потребителям, а индивидуальным предпринимателям, которыми выступали родственники, приятели и подчиненные Бунеева. Эти изделия и инструменты реализовывались гражданам под брендом фирмы злоумышленника. Такая схема позволила коммерсанту уклониться от уплаты НДС на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В качестве обеспечительных мер следователем наложен арест на 6 автомобилей коммерсанта, общая сумма которых по оценкам экспертов составляет около 5 млн рублей. Преступная схема уклонения от уплаты многомиллионных налогов была вскрыта областным управлением ФНС России. Оперативное сопровождение хода расследования проводилось оперативниками регионального УФСБ и управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Волгоградской области.