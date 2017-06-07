







В детском оздоровительном лагере «Сказка» Волжского трубного завода (ВТЗ), входящего в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялось торжественное открытие летнего сезона. На церемонии открытия, прошедшей в профессиональный праздник всех экологов мира – 5 июня, вместе с государственным флагом России в небо поднялся и флаг ТМК с экологической символикой.

Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ВТЗ, в рамках реализации программы ТМК к Году экологии первая смена в «Сказке» направленна на экологическое воспитание подрастающего поколения. В программе экологической смены для ребят предусмотрены творческие экологически ориентированные дела: экскурсии, трудовые десанты, мастер-классы, эко-викторины, дискуссионные площадки. Наряду с профессиональным коллективом педагогов просветительскую деятельность с ребятами будут вести и специалисты экологической службы завода.

Ежегодно в летние каникулы в «Сказке» отдыхают около полутора тысяч маленьких волжан, среди которых дети работников завода и других жителей города, в том числе отдыхающие по благотворительным путевкам из социально незащищенных семей.

Каждая из четырех смен носит профильный образовательный характер. В Год экологии экологическому просвещению будет уделяться особенное внимание. «Мы хотим, чтобы вы, ребята, с детства приобщались к этому важному делу. Берегите наш город, проявляйте заботу о природе, и старайтесь бережно относится к окружающей среде и миру. Чтобы наша голубая планета всегда была чистой и здоровой», - подчеркнул управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.