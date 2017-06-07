Протесты обманутых дольщиков «поставили» Волгоградскую область в список регионов со слабой устойчивостью





Эксперты Фонда «Петербургская политика» посчитали Волгоградскую область регионом со слабой социально-политической устойчивостью - меньше 5,0 баллов - в рейтинге за май 2017 года. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на опубликованное сегодня исследование, область потеряла 0,1 балла по сравнению с апрелем. Среди позитивных событий - договоренность компании РУСАЛ и губернатора Андрея Бочарова о создании на базе волгоградского алюминиевого завода нового промышленного кластера, заключение обладминистрацией инвестиционного соглашения с компаниями «Алтант» и «Пересвет-Юг» по достройке проблемного дома в ЖК «Алтант» Дзержинского района Волгограда. Негативными эксперты считают обрушение подъезда многоквартирного дома в Волгограде от взрыва бытового газа, при котором погибли четыре человека, конфликт вокруг увольнения без объяснения причин ректора консерватории имени Серебрякова, возбуждение уголовного дела по подозрению в убийстве приемного ребенка в отношении многодетных супругов из Волгоградской области, митинг в Волгограде дольщиков обанкротившейся компании «АхтубаСитиПарк» с требованием к городской администрации найти инвестора для завершения работ. Кроме того, анализируя потенциальные протестные риски, эксперты считают, что они связаны с социальной и градозащитной тематикой – ликвидация маршрутов общественного транспорта, протесты частных перевозчиков, недовольство в связи с вырубкой деревьев и строительством дорог вблизи жилых домов. Особым очагом активности выступают обманутые дольщики. Уровень устойчивости определяется экспертами Фонда по 10-балльной шкале, где 10 – максимальная оценка, 1 – минимальная.

Всего, напомним, в рейтинге фонда регионы распределены по пяти группам: регионы с максимальной устойчивостью, с высокой устойчивостью, со средней устойчивостью, с пониженной устойчивостью, со слабой устойчивостью. Меньше всего баллов присуждено Дагестану (2), самая высокая оценка у нескольких субъектов - Пензенская, Кемеровская, Томская, Тюменская, Оренбургская области (7,8 баллов).