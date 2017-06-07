Покорить Эверест не ради славы: российские альпинисты раскрыли подробности уникальной экспедиции

6 июня 2017. Первый канал.

«Крыша мира», как часто называют этот пик, привлекает многих, но оттуда возвращаются не все. Эверест уже отнял сотни жизней. Россияне первыми отважились подняться и отдать последний долг коллегам, навсегда оставшимся над облаками.

Пожалуй, впервые за всю историю восхождений на Эверест покорение высочайшей точки планеты не являлось главной задачей. Российские альпинисты утверждают, что для них самым важным было укрыть тела своих погибших коллег, которые лежат почти у самой вершины. Забрать их отсюда невозможно. Нести на руках ни у кого не хватит сил. Вертолеты на такой высоте не летают.