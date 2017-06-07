В Волгограде поселки в Советском районе заволокло зловонным запахом из воинской части

Сегодня читатели ИА «Высота 102» обратились в редакцию с жалобами на едкий запах в районе поселка Максима Горького и Центральный-2. По словам местных жителей, они нашли источник на территории воинской части. Так, согласно видеозаписи, поступившей в редакцию, за забором они увидели глубокую яму, в которой что-то догорало, вероятно, пластиковые отходы.







Согласно информации ГУ МЧС России по Волгоградской области, сегодня в поселок Максима Горького поступал один вызов на улицу Преображенскую, но он оказался ложным. Кроме того, как пояснили в спецслужбах, на территории воинской части дислоцируется свой отряд спасателей, которые имеют право работать на режимном объекте.