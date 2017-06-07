В Волгограде мать и сына осудили за квартирное мошенничество

Приговор в отношении Веры Кривенко и Леонида Новицкого вступил в силу. Им вменялось мошенничество с чужой квартирой, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева. Осужденным назначено 3 года общего режима и 1 год колонии-поселения соответственно.

В судебном заседании установлено, что в 2010 году Кривенко узнала о том, что после смерти собственников квартиры, расположенной в доме на улице Пражской, с 1998 года в ней никто не живет. Позднее Кривенко приобрела у неизвестного заведомо подложное судебное решение, согласно которому она якобы являлась наследником данного жилого помещения. Но на самом деле единственным наследником являлся сын супружеской пары. В дальнейшем Кривенко провела государственную регистрацию права собственности на жилье, в связи с чем законный наследник был лишен права на жилое помещение, и ему был причинен ущерб на сумму более 2,5 млн рублей.

Впоследствии Кривенко предложила своему сыну Новицкому продать ее. Он оказал помощь в поиске покупателей, а также в юридическом сопровождении сделки, так как по образованию являлся юристом. В результате в 2013 году квартира была продана добросовестному приобретателю.