В Волгограде IT-специалист раскрыл тайну «Родины-матери в зеленке»

Историю о кощунственном поступке сторонников блогера Алексея Навального якобы раскрыл один из специалистов IT-технологий, который проживает в Волгограде. Так, передает ИА «Высота 102», на странице в «ЖЖ» некий мужчина, представившийся читателям сотрудником интернет-провайдера, сообщил, что знает, кто на самом деле отредактировал фотографию Родины-матери, раскрасил ее в зеленый цвет и разместил в соцсети. Таким образом, считают СМИ, активисты Навального поддержали его, когда в марте блогера облили зеленкой при открытии избирательного штаба в Барнауле.

«Признать вину это не для него. Думаешь фото удалил и все и на других можно валить и никто не узнает???!!!» - пишет анонимный пользователь «Живого журнала» (орфография и пунктуация сохранены, - ред.).

Так, автор считает, что фотографию скульптуры позеленевшей Родины-матери разместил некий Алексей Волков, которого считают руководителем штаба Навального в Волгограде и который был наказан судом за организацию несанкционированного митинга в городе-герое. Сама фотография, напомним, в конце марта перед открытием штаба на официальной страничке Навального в Волгограде была выложена в одной из популярных социальных сетей, а затем удалена с извинениями. Дабы информагентство не обвинили в републикации, как минимум, «спорного» фото, заметим лишь, что на снимке, сделанном с помощью аэросъемки, у скульптуры окрашены ладонь и лицо.

В следственных органах, которые возбудили в середине мая уголовное дело по факту реабилитации нацизма, воздержались от комментариев. «Напишите, как обычно пишете – не подтверждаем, не опровергаем», - сказал собеседник ИА «Высота 102».

Добавим, что в том числе к правоохранительным органам адресован гнев пользователя «ЖЖ», который выложил якобы правдивые сведения об авторстве отредактированной фотографии, поскольку те спустя месяц не обнародовали данные разместившего ее пользователя.

«Если Органам надо мой совет я, простой инженер могу сказать как это сделать за несколько минут!!!», - написал анонимный блогер.