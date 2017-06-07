Компании ООО «Дорстройсервис» в Волгограде до сих пор аукаются недоработки инженерного проекта шоссе Авиаторов





Главная дорога мундиаля, ведущая из Аэропорта Гумрак в центр города, - шоссе Авиаторов - готова на 70%. Съемочная группа ИА «Высота 102» убедилась в этом, посетив сегодня масштабную стройку, которую возводит компания «Дорстройсервис» и равной которой в городе-герое не было много лет. Из 10 км 400 метров – именно такова ее протяженность до улицы Землячки, - 10 км пути уже представляет собой полноценную дорогу с уширением проезжей части, по которой уже сегодня ездит различный транспорт. При этом, несмотря на ряд сложностей, с которыми столкнулись подрядчики с самого начала строительства в июне 2015 года, компании практически уже сегодня удалось выйти на финишную прямую.

Правда, ошибки в технической и сметной документации инженерного проекта аукаются строителям до сих пор. Во всяком случае, и сегодня многое приходится постоянно корректировать и переделывать, так как многие коммуникации в проектно-сметной документации вообще отсутствовали. Это водопроводные и канализационные сети, линии связи, силовые кабели, которые необходимо было перенести в другие места из-за расширения дороги, а средств на это разработчики проекта почему-то не предусмотрели. Напомним, этот проектный «шедевр» разрабатывался при бывшем губернаторе.

Тем не менее, вопреки всем трудностям и нестыковкам, осознавая значимость объекта к Чемпионату мира по футболу, который пройдет уже в следующем году, удалось справиться практически со всеми коммуникациями – они проходят под землей на месте строительства, - а все основные работы по их перемещению практически завершены. Общий объем всех работ при строительстве дороги - 2,4 млрд рублей.

Уже нет сомнений, что гости мундиаля смогут проехать от аэропорта в центр города по шоссе Авиаторов, так как самую сложную и трудоемкую работу компания «Дорстройсервис» смогла выполнить фактически за 2 года. Напомним, что такая грандиозная стройка изначально планировалась на 4 года.

О масштабности возводимого объекта с высоты птичьего полета – в материале информагентства.









