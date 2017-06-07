8.2 КоАП РФ – несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления. Аналогичные материалы в суд подало управление Росприроднадзора по Волгоградской области. Поводом для этого, как говорилось ранее в сообщении надзорного органа, послужило возгорание полигона ТБО 4-5 мая. Судья приняла решение о переносе даты следующего заседания на конец июня.
Между тем, как стало известно ИА «Высота 102», в настоящее время полицейские проводят проверку по заявлению ООО «Волга-Бизнес» в связи с наличием признаков поджога полигона, установленных экспертами специализированной лаборатории. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В этом случае административное производство по данному делу будет прекращено.