В Волгограде 10 тысяч транспортных карт распродали как горячие пирожки





За последние десять дней к автоматизированной системе оплаты проезда подключились более 10 тысяч человек. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации Волгограда, таковы данные по итогам продаж проездных на июнь. Почти две тысячи волгоградцев приобрели с начала года безлимитный электронный проездной на автобус, чуть больше тысячи – на трамвай. При выборе предоплаченного пакета горожане как правило отдают предпочтение единому проездному билету на 50 поездок – этот тариф выбирают примерно в 80% случаев. Набирает популярность также услуга бесплатной пересадки на общественном муниципальном транспорте. За полтора месяца порядка двух тысяч волгоградцев оценили удобство услуги «60 минут».

В настоящее время на территории Волгограда действует 120 точек подключения и пополнения транспортной карты «Волна», также их можно приобрести и у кондукторов всех видов общественного транспорта. Проездные билеты, а также пакеты предоплаченных услуг можно оформить с 20 числа текущего месяца по 5 число следующего.



