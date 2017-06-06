Опыт волгоградской компании «Чистый город» по обращению с отходами изучают на всероссийском съезде





Первый Всероссийский съезд региональных операторов и специалистов в сфере обращения с отходами открылся сегодня в Москве на площадке «Крокус-Экспо». Как сообщает ИА «Высота 102», в его работе принимают участие представители Минстроя РФ, Минприроды России, ФАС, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы, специалисты в сфере обращения с отходами, мусорные перевозчики, региональные операторы. Напомним, до 1 января 2019 года все регионы должны перейти на новую систему обращения с коммунальными отходами и выбрать своего регионального оператора. Пока это сделали только 5 регионов России. Группа компаний «Чистый город» из Волгоградской области стала региональным оператором в Астраханской области и республике Калмыкия. На всероссийском съезде этот опыт назвали пилотным.





Замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Андрей Чибис пообещал таким проектам всяческую помощь и поддержку. Остальным регионам он рекомендовал активно включиться в этот процесс, пояснив, что «обратной дороги нет». По его словам, российским субъектам осталось 1,5 года до завершения реформы на своих территориях. После пленарного заседания участники съезда продолжили работу в формате тематических сессий. О том, как должен работать региональный оператор, чтобы преобразование отрасли прошло успешно, рассказала в своём выступлении председатель совета директоров ГК «Чистый город» Полина Вергун. Отметим, что опыт волгоградской компании вызвал большой интерес у представителей других регионов, где ещё предстоит работа по выбору регионального оператора.

Съезд будет работать два дня. 7 июня ГК «Чистый город» выступает организатором всего дня, который пройдёт в формате деловой игры. Также в рамках всероссийского форума работает выставка коммунальной техники и оборудования, где также представлены новые разработки и технологии для отрасли ЖКХ и ТЭК.



