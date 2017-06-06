«Высота 102 ТВ»: В Волгограде театр НЭТ снова оказался в центре скандала из-за денежных выплат

Смотрите сегодня в программе: конфликт с работодателем из-за «урезанных» выплат довел Народных и Заслуженных артистов из труппы Нового экспериментального театра до суда. Бюст Пушкина в Волгограде оказался в «плену» у стройки: в день рождения Александра Пушкина впервые за долгие годы волгоградские любители поэзии не смогли собраться у памятника на улице Краснознаменской. Операция-эвакуация: из-за сообщения о подозрительном предмете работа Арбитражного суда Волгоградской области и соседей по офисному зданию была парализована на пару часов. Детский травматизм: с наступлением летних каникул количество детей – «экстремалов», поступающих к врачам с переломами и другими травмами возросло в полтора раза.







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