Направлено в суд уголовное дело по обвинению депутата совета Шебалинского сельского поселения, одновременно нардепа Октябрьской районной думы Федора Серебрякова. Ему вменяется мошенничество с субсидиями на сельское хозяйство, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева.

По версии следствия, Серебряков, занимая в 2013 году должность председателя СПК «Колос», и зная, что финансово-хозяйственные отношения кооператива с коммерческой организаций по поставке удобрений носят фиктивный характер, тем не менее представил в налоговую инспекцию декларации по НДС, в которых неправомерно отразил к возмещению из бюджета более 1,4 млн рублей. Потом этими деньгами он распорядился по своему усмотрению.

Кроме того, в 2012 году Серебряков предоставил в региональное министерство сельского хозяйства фиктивные документы о закупке удобрений и гербицидов в этой же коммерческой организации, а также об их использовании на полях в Октябрьском районе. На этом основании он незаконно получил субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химизации в размере более 300 тысяч рублей, которые также похитил.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по области. Предварительное расследование проводилось региональным СУ СК России.