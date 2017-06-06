На дне рождения Пушкина в Волгограде любители поэзии призвали застройщика очистить от хлама территорию вокруг бюста поэту

Сегодня, впервые за 7 лет, фестиваль «Мой Пушкин», посвященный дню рождения великого поэта и Дню русского языка, прошел не у его памятника на улице Краснознаменской из-за строительства гостиницы, а в Комсомольском саду, - сообщает ИА «Высота 102». И это, пожалуй, единственное, по словам любителей поэзии, что омрачило настроение. Но сам праздник, действительно, получился: читали стихи поэта и свои собственные, посвященные Пушкину, школьники, учащиеся колледжей, студенты вузов, все желающие. Лауреатов фестиваля-конкурса «Мой Пушкин» наградили дипломами и памятными призами. А победители конкурса в номинации «Живопись» получили право выставить свои работы в Пушкинском зале Союза писателей.

Как заявила президент клуба творческой интеллигенции «Парнас» Елизавета Иванникова, еще при жизни поэта его стали именовать гением, говорить об эталонности его сочинений, подобно произведениям Данте в Италии или Гёте в Германии. «Его называли величайшим национальным достоянием, первым русским поэтом, а вокруг его личности еще тогда среди читателей сложился настоящий культ». До сегодняшнего дня, по словам Иванниковой, Пушкин остается явлением чрезвычайным, недосягаемым в поэзии и прозе, и не случайно Аполлон Григорьев сказал о нем ярко и просто: « Пушкин — наше всё».

Поэтому объявленный конкурс «Мой Пушкин», организаторами которого выступили Царицынский фонд культуры, городской центр «Лидер», клуб «Таланты от Бога», учреждение культуры «Отдых-Центр» при поддержке администрации Центрального района г. Волгограда, направлен на то, чтобы в его номинациях – литература, живопись и художественное слово - приняли участие все желающие, независимо от принадлежности к творческим союзам и объединениям.

Члены жюри, среди которых автор памятника поэту в Волгограде, Почетный гражданин города Виктор Фетисов, член Союза писателей Татьяна Батурина, лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград» Анатолий Егин - пожелали присутствующим посетить пушкинские места в Михайловском, которые когда-то очаровали Пушкина, а он очаровал ими нас в своих стихах. И обязательно выйти на околицу усадьбы, стать лицом к маленькому озеру и крикнуть: «Александр Сергеевич!». И он обязательно ответит: «Иду-у!».

В конце вечера участники праздника обратились с требованием к застройщику гостиницы на Предмостной площади и властям привести в порядок территорию вокруг его бюста на улице Краснознаменской, которая сегодня захламлена из-за строительства, и реанимировать высаженные почитателями творчества поэта березки, которые частично повреждены.

Напомним, в преддверии Дня русского языка и дня рождения поэта, Всероссийский центр изучения общественного мнения представил данные исследования, посвящённого изучению литературных предпочтений россиян и русскоязычных жителей зарубежных стран. Александр Пушкин остаётся самым популярным писателем как среди россиян, так и среди русскоязычных людей, проживающих за рубежом. Из российских писателей-классиков его вспоминают первым около 40%.