Возбуждено уголовное дело по факту подделки подписей в протоколах общих собраний собственников квартир в многоквартирных домах в Дзержинском районе. Так, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник прокурора Волгоградской области Ольга Токарева, подписи более 100 жильцов домов №№ 17А и 17Д по бульвару 30-летия Победы в в протоколах при выборе способа управления организацией ООО «Наш город» фиктивны. Основанием для возбуждения уголовного дела полицией послужили материалы проверки прокуратуры.

Сейчас материалы проверки направлены в Госжилинспекцию региона, виновным грозит арест до 6 месяцев.