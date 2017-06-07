Группа ведущих артистов Волгоградского Нового экспериментального театра предприняла попытку отстоять свои права в Центральном районном суде. Как сообщает ИА «Высота 102», 12 актеров НЭТа, среди которых есть народные и заслуженные артисты России, попытались взыскать с работодателя почти 800 тысяч рублей стимулирующих выплат недополученных ими в январе 2017 года. По мнению заявителей, с начала года руководство театра необоснованно и неправомерно снизило размер жалования артистам, которые не стали меньше или хуже работать. Так, заслуженный артист России, известный по таким ролям, как Арбенин из «Маскарада», граф Альмавива из «Фигаро» Олег Алексеев полагает, что театр должен ему 95 тысяч рублей. Актер НЭТа и одновременно худрук Волгоградского молодежного театра, заслуженный артист России Владимир Бондаренко заявил о незаконном, по его мнению, снижении зарплаты на 76 тысяч рублей. Аналогичной суммы не досчиталась при получении жалования за первый месяц года именитая артистка НЭТа Светлана Кулакова-Блохина. Сумма исковых требований народной артистки России, сыгравшей Агафью Тихоновну в гоголевской «Женитьбе» Аллы Забелиной – 67,4 тысячи рублей. Самый высокий размер недополученного жалования в размере 130 тысяч рублей обнаружил Ромео из постановки шекспировской пьесы, актер Евгений Тюфяков.

Урезание зарплаты сотрудникам руководство театра объяснило изменившимся подходом к начислению зарплаты работников государственных учреждений региона. В частности, ответчик в суде заявил о том, что согласно новым правилам, суммарный размер стимулирующих надбавок не должен превышать 250% оклада, премии не должны быть выше 300% оклада. Суд, изучив позицию сторон, пришел к выводу, что дополнительные бонусы к фиксированной сумме зарплаты – это не обязанность, а право работодателя, поэтому «нарушения трудовых прав истцов не установлено». По этой причине исковые требования группы артистов НЭТа суд оставил без удовлетворения.

Коснулось ли сокращение зарплаты руководство Нового экспериментального театра – неизвестно. По крайней мере, фамилии Мириама (Отара) Джангишерашвили в числе обратившихся в суд нет. Зато известна сумма его официального заработка в 2016 году - 7 млн рублей. В собственности руководителя театра две квартиры, дом и автомобиль "Lexus". Доходы Джангишерашвили, который в месяц получает свыше 580 тысяч рублей, можно назвать внушительными. Среднестатистическому волгоградскому театралу трудно вообразить, что три года назад руководитель НЭТа получал почти в два раза больше вышеобозначенной суммы. До сих пор на слуху у общественности Волгограда баснословные гонорары худрука театра за 2013 год. Напомним, проверкой контрольно-счетной палаты региона тогда было установлено, что в месяц господин Джангишерашвили получал по 1 млн рублей. Данное обстоятельство, впрочем, не мешало ему и другим его «необделенным» в финансовом плане коллегам из числа руководителей учреждений культуры громко заявлять о фатальном недофинансировании отрасли, которая находится буквально на грани краха.

Решением суда актеры Волгоградского НЭТа оказались не удовлетворены и обжаловали его в апелляционной инстанции. Рассмотрение дела продолжается.