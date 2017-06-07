Недовольный тем, что на него составили протокол, житель города Урюпинска решил отомстить сотрудникам полиции и написал заявление на участкового. Он сообщил в следственный комитет, что страж порядка его избил, передает ИА «Высота 102». Впоследствии по результатам всесторонней проверки (ОРЧ) СБ ГУ МВД России по Волгоградской области факт превышения полномочий не подтвердился, а в отношении самого заявителя возбудили дело.

Так, в феврале этого года безработный мужчина решил высказать претензии судебному приставу, который арестовал счет его жены за долги. «Для храбрости» он выпил и пришел в служебный кабинет сотрудника ФССП. Чтобы утихомирить нетрезвого, приставы вызвали участкового. Тот попросил пройти нарушителя в отдел полиции и составил протокол за хулиганство, поскольку мужчина не унимался и продолжал нецензурно выражаться, вызывающе себя вести. Хулиган, ранее судимый, ведущий асоциальный образ жизни, решил отомстить и в тот же день обратился в районную больницу с жалобами на боли в груди и "не забыл" рассказать, кто его избил. Впоследствии, несмотря на предупреждение следователей СК об ответственности за ложный донос, мужчина написал заявление с обвинением полицейского в тяжком преступлении. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы.