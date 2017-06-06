Волгоградские активисты ОНФ проверили качество работ на отремонтированных к ЧМ-2018 дорогах

Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Волгоградской области обнаружили изъяны асфальтобетонного покрытия на трассах, где в прошлом году были проведены ремонтные работы в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 г. Как сообщили ИА «Высота 102» в ОНФ, контрольными участками проверки стали три улицы Центрального района Волгограда: проспект Ленина, улицы Комсомольская и Невская.

С каждого объекта волгоградские общественники совместно со специалистами Волгоградского филиала Центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии выполнили контрольные вырубки асфальта. Забор образцов производился в присутствии представителей прокуратуры, контрольного управления аппарата губернатора Волгоградской области, комитета транспорта и дорожного хозяйства области и генерального подрядчика.

По всем пробам специалистами будет проведена независимая экспертиза. Но уже по итогам предварительного визуального осмотра взятых проб специалисты заключили, что такой параметр как сцепление с нижним слоем обеспечено хорошо на всех контрольных участках. На двух участках взятия проб толщина слоя асфальта соответствует проектным требованиям и нормативному показателю дорожного строительства – 5,0 см. На участке дороги по улице Невская вырубка показала толщину слоя 4 см, что ниже норматива. К тому же пробный образец асфальта с участка дороги на проспекте Ленина с легкостью развалился, что может говорить о наличии посторонних вкраплений в составе щебеночно-мастичного асфальта.

По результатам проведения независимой экспертизы будет решаться вопрос о принятии мер реагирования со стороны надзорных органов. Активистами ОНФ подготовлено обращение в адрес подрядчика и заказчика об устранении недостатков, а работа по контролю за выполнением государственных контрактов будет продолжена.



