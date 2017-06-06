Руководители транспортных предприятий Волгограда будут меньше спать

«Разбор полетов» в связи с ситуацией, сложившейся накануне в северных районах Волгограда из-за увеличения интервала движения автобусов, провели сегодня в администрации Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в мэрии, руководителям трех транспортных предприятий города – ПАТП №7, «Волгоградский автобусный парк» и «Метроэлектротранс» указано на недопустимость повторения подобных случаев и на необходимость наличия резерва на предмет нештатных ситуацией в виде запасных автобусов, а также «здоровых водителей». Также руководителям предприятий предписано начинать свой рабочий день в 6-00 утра в центре управления пассажирскими перевозками и лично контролировать интервалы движения на установленных в центре мониторах в режиме он-лайн - такую возможность дает оборудование ГЛОНАСС, установленное в транспортных средствах. В случае нарушения графика движения общественного транспорта будут приниматься соответствующие меры.

Напомним, накануне ИА «Высота 102» сообщало о том, что утром в час пик автобусы №№55 и 21 шли с интервалами почти в полчаса вместо положенных 7 минут, что привело к скоплению горожан на остановках. Выяснилось, что к таким проблемам привел невыход на маршрут трех автобусов в связи с болезнью водителей.



