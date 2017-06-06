В Волгограде дали старт "концессионным" преобразованиям в Центральном парке культуры и отдыха





Сегодня Центральный парк культуры и отдыха Волгограда официально передали на 39 лет в пользование ООО «Парк». Как сообщает ИА «Высота 102», администрация Волгограда и коммерческая структура подписали соглашение о передаче в концессию 23 гектаров Центрального парка культуры и отдыха. Подписи под документом поставили и.о. главы администрации города Ирина Пешкова и гендиректор компании Петр Пигалев. Второе соглашение о социально-экономическом сотрудничестве с концессионером подписал вице-губернатор - председатель комитета экономического развития Волгоградской области Александр Сиваков. Документальное оформление «сделки» можно считать официальным стартом преобразований в ЦПКиО. В ближайшие два года ООО «Парк» обязалось вложить в обустройство зеленой зоны 330 млн рублей.

Здесь должны появиться спортивные площадки, детские аттракционы, открытый театр, музеи, водные аттракционы, этнокультурный парк «Казачий курень», клумбы и цветники, организованы пешеходные и велосипедные дорожки, установлены малые архитектурные формы. Уже этой осенью концессионер обещает запустить в работу 50-метровое колесо обозрения с кабинками, оснащенными кондиционерами. А ко 2 февраля 2018 года инвестор заявил о намерении открыть в ЦПКиО мемориальную зону, центром которой станет восстановленный блиндаж командира 13-й гвардейской дивизии Александра Родимцева. Проект также предусматривает создание двух теннисных кортов, площадки ГТО, универсальной сезонной площадки для занятий хоккеем, баскетболом и волейболом. Для детей предусмотрено создание веревочного городка и роллердрома. Территорию ЦПКиО ООО «Парк» получило в аренду на 39 лет по итогам конкурсной процедуры. Фирма при этом явилась единственным участником закупки.

Фото: пресс-служба Волгоградской городской думы.