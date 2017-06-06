В Волгограде инвалиду 2 месяца не выдавали бесплатных лекарств

С сентября по октябрь 2016 года инвалид первой группы не получал в полном объеме жизненно необходимых лекарств. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на прокуратуру Волгоградской области, в данный период опекун инвалида вынужден был покупать препараты за свой счет. Указанные факты подтвердились в проверке, которую провела прокуратура Тракторозаводского района г.Волгограда по обращению опекуна. По ее итогам прокуратура Тракторозаводского района г.Волгограда в пользу опекуна направила в суд исковое заявление к региональному комитету здравоохранения об обязании обеспечить подопечного необходимым лекарственным препаратом и возмещении расходов на его приобретение. Решением Тракторозаводского районного суда г.Волгограда исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Апелляционной инстанцией названное судебное решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба ответчика – без удовлетворения. В настоящее время пациент обеспечивается необходимым лекарственным препаратом в полном объеме.

Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры района.



