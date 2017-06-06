Детский лагерь «Рассвет» открыл 40-ой юбилейный сезон





В детском оздоровительном центре «Рассвет» при финансовой поддержке АО «КАУСТИК» стартовала первая смена сорокового юбилейного сезона. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе предприятия, нынешним летом «Рассвет», расположенный в пойме реки Медведица в Даниловском районе, планирует принять на отдых более 800 юных волгоградцев. Это – дети сотрудников предприятий группы «НИКОХИМ», а также жителей Красноармейского района Волгограда, Светлоярского, Даниловского, Котовского, Руднянского и Жирновского районов области. Впервые в этом году по просьбе региональных властей в оздоровительном центре отдохнут подростки из Луганска – отдых детей из Донбасса также профинансирует «КАУСТИК».

Напомним, за первые четыре года после «переезда» «Рассвета» из посёлка Южный под Волгоградом в Даниловский район АО «КАУСТИК» потратил на обновление инфраструктуры бывшего обветшалого лагеря имени С. Тюленина в станице Островской более 170 миллионов рублей. За несколько лет были капитально отремонтированы корпуса, столовая, жилые комнаты, санузлы, фактически возведён новый бассейн. Обновление детского центра продолжается и в этом году – на живописной территории среди многолетних дубов появится современная спортивная площадка.

«Наше предприятие, коллектив которого в этом году отмечает полувековой юбилей со дня выпуска первой продукции, регулярно оказывает адресную материальную помощь более 30-ти различным бюджетным учреждениям и социальным организациям Волгограда и районов области», - пояснили информагентству в АО «КАУСТИК».



