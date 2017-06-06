Группу компаний «Чистый город» отметили первым «Зеленым сертификатом» за полигон ТБО в Волгоградской области





Общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» вручила первое свидетельство «Зеленый сертификат» группе компаний «Чистый город». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу организации, вручение «Зеленого сертификата» удостоверяет, что полигон твердых коммунальных отходов, расположенный в городе Урюпинск Волгоградской области, прошел проверку «Зеленого патруля». Андрей Нагибин, председатель правления Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» заявил: «Эксперты нашей организации проверили документацию данного полигона, его технологическое оснащение, эксплуатацию и составили заключение, что полигон ТКО соответствует «ЗЕЛЕНОМУ СТАНДАРТУ», разработанному нашей организацией. Это экологически ответственное и открытое инновациям производство. Мы уверены, что развитие этой компании и реализация новых инвестиционных проектов по возведению аналогичных объектов скоро позволит Волгоградской области подняться выше в экологическом рейтинге».

Напомним, весной 2017 года общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» совместно с научными институтами запустила проект «ЗЕЛЕНЫЙ СЕРТИФИКАТ», целью которого является независимая экспертная оценка продукции, услуг, технологий и других объектов качеству, заявленному производителем. На получение свидетельства могут претендовать предприятия - производители качественных товаров; предприятия, ориентированные на модернизацию собственного производства, внедрение и продвижение экологически чистых технологий, а также предприятия, работающие в области обращения коммунальных отходов.

Справка. Напомним, сегодня ГК "Чистый город" работает в 7 регионах РФ: Волгоградской, Омской, Саратовской, Пензенской, Ростовской, Астраханской областях, республике Калмыкия. В одном из субъектов – Астраханской области – ГК "Чистый город" является региональным оператором сферы обращения с ТКО. В целом, имея двенадцатилетний опыт работы в данной отрасли, компания планирует охватить до 30% рынка обращения с отходами в России (регионы Южного и Уральского федерального округов, центральной части России), внедряя наилучшие и оптимальные решения в сферу ТКО. Это и ведение деятельности в рамках инвестиционных и концессионных соглашений и работа в статусе регионального оператора.