Все больше жителей Волгоградской области умирает от рака

В 2016 году смертность населения Волгоградской области от злокачественных новообразований составила 229,8 на 100 тысяч человек населения при плановом показателе 202 на 100 тысяч человек населения. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты проверки КСП Волгоградской области достижения показателей качества и доступности медицинской помощи, установленных территориальной программой в части использования средств обязательного медицинского страхования, по итогам 2016 года. При этом смертность от рака в городах выше, чем в селах: 233,6 на 100 тысяч человек населения в городских округах при плане в 202,7 на 100 тысяч человек и 218,4 на 100 тысяч человек в селах при плане 199,5. По пояснениям облздрава, высокое значение обусловлено ростом показателя активного выявления больных более чем в 2 раза и соответствующим накоплением данного контингента. Как показала проверка ГУ «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Волгоградской области», кроме показателя смертности от злокачественных новообразований не выполнены еще два критерия качества медпомощи. Это - «доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда» (план – 40%, факт – 38,5%) и «доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями» (план – 53%, факт – 47%). Речь идет о заболеваниях головного мозга. По пояснениям облздрава невыполнение двух последних показателей обусловлено несвоевременной обращаемостью граждан и их неосведомленностью о первых симптомах данных заболеваний.

Также необходимо отметить, что при выполнении в целом критерия «смертность населения от болезней системы кровообращения» в целом (план - 706,5 на 100 тыс. человек населения, факт - 701,2 на 100 тыс. человек населения), по городскому населению данный критерий не выполнен (план – 698,7 на 100 тыс. человек населения, факт - 712 на 100 тыс. человек населения).

Что касается доступности медицинской помощи, то в прошлом году не былы выполнено 4 из 9 критериев данной программы. Так, обеспеченность населения врачами» при плане 32,8 на 100 тыс. человек населения фактически составила 32,5 на 100 тыс. человек населения. При этом в части врачей амбулаторного звена этот показатель перевыполнен на 1,5%. Не исполнен план обеспеченности населения средним медицинским персоналом - 88,1 на 100 тыс. человек населения, по факту же вышло 86,7 на 100 тыс. человек населения. Доля расходов на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на территориальную программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи» составила 1,9% при плане 2,5%. Также проверка выявила невыполнение отдельных видов медицинской помощи, например, по скорой медицинской помощи и амбулаторной помощи. При этом наблюдается рост перевыполнения объемов специализированной стационарной медицинской помощи. Интересно, что уровень удовлетворенности в медицинской помощи по результатам анкетирования населения составил 80,4% (при плане – 42%), что меньше уровня удовлетворенности в среднем по Южному федеральному округу, составившему 84 процента. По данным независимой оценки за 2016 год, проведённой советом общественных организаций по защите прав пациента при облздраве, уровень удовлетворенности в стационарной медицинской помощи составил 94%, в амбулаторной – 92 процента.

Однако тот факт, что перевыполнение уровня удовлетворенности в медицинской помощи почти в 2 раза зафиксировано на фоне недостижения отдельных показателей доступности этой помощи, вызвал у аудиторов КСП сомнение в качестве анкетирования населения и в адекватности механизмов проведения оценки. В связи с этим КСП Волгоградской области рекомендовала комитету здравоохранения Волгоградской области и ГУ ТФОМС рассмотреть вопрос о целесообразности проведения оценки удовлетворенности населения медицинской помощью.



