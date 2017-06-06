Отпускники могут не опасаться огромных счетов за роуминг





Близится сезон отпусков. И, как правило, финансовая сторона вопроса - одна из самых важных тем для размышлений. Как уменьшить расходы на связь в период путешествия ИА «Высота 102» рассказали в пресс-службе компании «МегаФон».

Так, если вы решили остаться в Волгоградской области, то расходы на связь не меняются. «МегаФон» предлагает линейку «Все включено», тарифы которой позволяют звонить и пользоваться интернетом по «домашней» стоимости на территории всей области. Так, пакет «М» за 405 рублей предоставляет ежемесячно 500 минут для общения по телефону и 5 Гб интернета. Кстати, их можно использовать, находясь не только в Волгоградской области, но и в поездках по стране за те же 405 рублей в месяц.

Для любителей путешествий по Золотому кольцу России и людей с большими семьями, чьи родственники проживают в разных городах нашей необъятной страны, есть еще одно решение от оператора связи, позволяющее здорово экономить на сотовой связи - опция «Будь как дома». Ежедневная абонентская плата 15 рублей позволит звонить и пользоваться интернетом по прежней стоимости даже во Владивостоке.

Ну а для тех, кого тянет колесить по чужим странам, есть свой вариант - опция «Весь Мир». При ее подключении абоненту в международном роуминге ежедневно доступно до 40 минут входящих звонков бесплатно. А благодаря опции «Отпуск-Онлайн» можно пользоваться интернетом по стоимости 15 рублей/Мбайт.

Отличный вариант взять с собой в дорогу банковскую карту «МегаФон MasterСard». Ее счет привязан к счету вашего мобильного, и, при необходимости, с карты можно будет снять деньги. Если понадобится, ваши родственники могут пополнить ваш счет здесь, в Волгограде, а средства вы сможете использовать по своему усмотрению хоть в Тайланде, хоть в Испании. Список мест, где принимают карту этой платежной системы насчитывает более 200 стран.

Подробнее об условиях подключения тарифов и опций можно узнать в салоне связи МегаФона, а также на сайте.



