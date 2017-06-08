В Волгоградской области хуторянин убил инвалида за неспособность ходить

В суд направлено уголовное дело в отношении 33-летнего жителя хутора Троицкий Михайловского округа, который обвиняется в убийстве 68-летнего пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в межрайонном СО СУ СКР по Волгоградской области, мужчина вел асоциальный образ жизни, нигде не работал и жил на пенсию неходячего старика, поселившись в его доме в качестве иждивенца. В конце января текущего года, когда у пенсионера был день рождения, обвиняемый разозлился, что в очередной раз пожилому инвалиду нужно сменить утку, поскольку тот не может встать и сам позаботиться о себе, и забил его насмерть ногами. Ожидать приговора хуторянин будет под арестом.