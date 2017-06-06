



Сотрудники Волжского филиала АО «САН ИнБев» организовали в течение недели ряд мероприятий ко Всемирному дню охраны окружающей среды. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе компании, совместно с сотрудниками ГБУ ВО «Природный парк «Волго-Ахтубинская пойма»» проведена акцию по уборке водоохранных зон водоемов на территории поймы на ерике Гнилой близ хутора Рыбачий Среднеахтубинского муниципального района. Участники акции тщательно проверили каждый квадратный метр берега ерика, излюбленного места отдыха жителей региона. В ходе мероприятия было собрано более пятидесяти больших мешков мусора с пластиком, стеклом, жестяными банками. Это уже не первое мероприятие по уборке берегов водоемов уникального биосферного резервата – Волго-Ахтубинской поймы, проводимое волжскими пивоварами. На протяжении пяти лет сотрудники АО «САН ИнБев» принимают участие в акциях федеральной целевой программы «Вода России».





Накануне празднования Дня охраны окружающей среды для детей сотрудников завода проведен конкурс рисунков «Природа нашего региона» и конкурс видеороликов на тему: «Как я экономлю воду». Победители конкурсов были награждены ценными призами.

Специалисты отдела охраны труда, промышленной безопасности и экологии организовали на заводе экологическую просветительскую акцию, посвященную Всемирному дню охраны окружающей среды. Работникам завода раздали буклеты с рекомендациями по раздельному сбору мусора, энергосбережению, водопотреблению и бережному отношению к природе.

«День охраны окружающей среды – это повод задуматься о проблемах окружающей среды, обратить внимание на ее состояние. Безусловно, одно из приоритетных направлений компании – это бережное и ответственное отношение к природе. – отметил исполнительный директор Волжского филиала «САН ИнБев» Игорь Гайдым. – Исходя из этого, мы ставим перед собой задачи и добиваемся значительных результатов по снижению водопотребления, энергии, выброса парниковых газов, уделяя большое внимание и вопросу переработки отходов».