В Волгоградской области приступили к реализации объектов государственного имущества, признанных непригодными для осуществления медицинской деятельности. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на постановления администрации Волгоградской области, в программу приватизации включены аварийные и старые учреждения здравоохранения, посредством продажи которых планируется пополнить бюджет региона. В частности, в настоящее время на аукцион выставлено здание инфекционного корпуса больницы (Волжский, улица Коммунистическая, 25в). Начальная цена здания и земельного участка – около 5,8 миллиона рублей. Здание инфекционного корпуса, ранее находящееся в оперативном управлении ГБУЗ "Детская городская больница", одноэтажное, без подвала, 1953 года постройки, общая площадь составляет 545.2 кв.м. Как пояснили в администрации региона, раньше здесь располагалось инфекционное отделение на 35 коек. В настоящее время инфекционное отделение переведено в здание по адресу ул. Свердлова, 38 в котором в 2015 году был выполнен капитальный ремонт. Мощность инфекционного отделения увеличена до 75 коек. Площадь старого здания и помещений не позволяли разместить структурные подразделения инфекционного отделения, в том числе боксированные палаты, по составу, функциональному назначению и площадям соответствующие требованиям СанПиН. В корпусе отсутствовала автономная система вытяжной вентиляции, что недопустимо при разных инфекциях, не было отдельных водоотстойников для водоснабжения и канализации. В связи с тем, что здание не соответствует современным требованиям СанПиН и пожарной безопасности, проводить капитальный ремонт власти посчитали экономически нецелесообразным. Согласно предписаниям Управления государственного пожарного надзора ГУ МЧС РФ по Волгоградской области по обязательным требованиям пожарной безопасности данное здание невозможно использовать для оказания медпомощи детскому населению. Его состояние не отвечало требованиям и энергоэффективности, а его эксплуатация влечет за собой значительные затраты на коммунальные услуги. В список реализуемых объектов вошли также здание бактериологической лаборатории (Волгоград, поселок Веселая Балка, 61), детское психиатрическое отделение №3 (Волгоград, улица Героев Шипки, 5) гинекологическое отделение родобъединения №3 (Волгоград, поселок Веселая Балка, 47), и ряд других. Все эти объекты будут реализованы посредством продажи без объявления цены. В администрации региона уточнили, что данная недвижимость социальной значимости для населения Волгограда и Волгоградской области не представляют и находится в программе приватизации комитета государственного имущества. Медицинскими организациями они не используются для осуществления медицинской деятельности. У иных государственных учреждений Волгоградской области потребность в названных объектах также отсутствует – это вызвано несоответствием данных объектом требованиям строительных норм и правил, санитарных норм и правил, экономической нецелесообразностью их модернизации, в отдельных случаях - аварийностью и опасностью для населения.



